Українці здобули 14 золотих медалей на ЧЄ з бодібілдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Збірна України посіла друге місце у змаганнях серед жінок та третє у змаганнях юніорів на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу, який відбувся в Санта-Сусанна (Іспанія). Про це інформує ММСУ, передає УНН.
В активі українських спортсменів 29 медалей, з яких 14 "золотих", 10 "срібних" та 5 "бронзових".
За підсумками континентальної першості кращими стали: Світлана Іваніна та Юрій Зимогляд (змішані пари), Герман Писаренко (Майстри бодібілдинг 45-49 років, до 70 кг та бодібілдинг до 70 кг), Олег Даниш (Менс фізик, категорія до 182 см) та Євгеній Нікітенко (Менс фізик, категорія понад 182 см), Михайло Павлюк (бодібілдинг понад 85 кг), Ольга Шнурова (Бодіфітнес. Майстри 35-39 років), Аліна Яман (Бодіфітнес. Жінки понад 168 см), Вікторія Погрібняк (Вуменс фізик +163 см, абсолютка), Яромир Маковійчук (масл менс фізик), Ангеліна Согоконь (Фітнес-бікіні. Юніорки 21-23 роки. +166 см) та Станіслав Тарасов (менс класик фізик, понад 180 см).
Нагадаємо, минулого року на чемпіонаті Європи українські бодібілдери вибороли сім золотих нагород.