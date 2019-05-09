Украинцы получили 14 золотых медалей на ЧЕ по бодибилдингу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сборная Украины заняла второе место в соревнованиях среди женщин и третье в соревнованиях юниоров на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу, который состоялся в Санта-Сусанна (Испания). Об этом информирует ММСУ, передает УНН.
В активе украинских спортсменов 29 медалей, из которых 14 "золотых", 10 "серебряных" и 5 "бронзовых".
По итогам континентального первенства лучшими стали: Светлана Иванина и Юрий Зимогляд (смешанные пары), Герман Писаренко (Мастера бодибилдинга 45-49 лет, до 70 кг и бодибилдинг до 70 кг), Олег Даниш (Менс физик, категория до 182 см) и Евгений Никитенко (Менс физик, категория свыше 182 см), Михаил Павлюк (бодибилдинг свыше 85 кг), Ольга Шнурова (Бодифитнес. Мастера 35-39 лет), Алина Яман (Бодифитнес. Женщины более 168 см), Виктория Погребняк (Вуменс физик +163 см, абсолютке), Яромир Маковийчук (масл менс физик), Ангелина Согоконь (Фитнес-бикини. Юниорки 21-23 года. 1 66 см) и Станислав Тарасов (менс классик физик, более 180 см).
В прошлом году на чемпионате Европы Украинские бодибилдеры завоевали семь золотых наград.