Представительница Украины завоевала золотую медаль на Кубке мира по фит-модель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Уроженка Полтавы Марина Полапа получила золотую награду Кубка мира по фит-модель, передает УНН со ссылкой на страницу Федерации бодибилдинга Украины в Facebook.
Соревнования прошли в Латвии. Марина Полапа соревновалась в категории +168 сантиметров, где ей не было равных. Второе место заняла участница из Литвы, а третье - из Латвии.
Соперницами украинки были почти три десятка участников из более чем 20 стран мира.
Также на Кубке мира по фит-модель Украину представляла Ирина Лукашук из Хмельницкой области. Ее категория - до 168 сантиметров. Девушка заняла пятое место на соревнованиях.
Напомним, что украинка завоевала "золото" на турнире Арнольда Шварценеггера.