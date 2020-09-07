Представительница Украины завоевала золотую медаль на Кубке мира по фит-модель

Соревнования прошли в Латвии. Марина Полапа соревновалась в категории +168 сантиметров, где ей не было равных. Второе место заняла участница из Литвы, а третье - из Латвии.

Соперницами украинки были почти три десятка участников из более чем 20 стран мира.

Также на Кубке мира по фит-модель Украину представляла Ирина Лукашук из Хмельницкой области. Ее категория - до 168 сантиметров. Девушка заняла пятое место на соревнованиях.

Напомним, что украинка завоевала "золото" на турнире Арнольда Шварценеггера.