Представниця України тріумфувала на півмарафоні в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. В італійському місті Терні відбувся напівмарафон “Terni Half Marathon” (21 км 97,5 м) за участі представниці України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Жорсткої атлетики України.
Участь у змаганні взяли понад 600 учасників, а переможницею стала львів’янка Софія Яремчук. Крім перемоги вона також встановила свій особистий рекорд на цій дистанції — 1:10,33 години.
“Було дуже холодно, на старті було лише 3 градуси тепла і я ніяк не могла зігрітися цілу дистанцію. Перші 10 кілометрів пробігла трохи швидше ніж планували — 33,13, потім було важкувато тримати темп, але в результаті все вдалось, планували з тренером бігти з 1:11. Своє завдання я виконала і фінішний результат 1:10,33 це великий крок вперед для мене і гарний початок сезону”, — зауважила тріумфаторка.
Як повідомляв УНН, у грудні минулого року Яремчук виграла змагання у Римі.