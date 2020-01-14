Представительница Украины победила на полумарафоне в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В итальянском городе Терни состоялся полумарафон "Terni Half Marathon" (21 км 97,5 м) при участии представительницы Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Жесткой атлетики Украины.
Участие в соревновании приняли более 600 участников, а победительницей стала львовянка София Яремчук. Кроме победы она также установила свой личный рекорд на этой дистанции — 1:10,33 часа.
“Было очень холодно, на старте было всего 3 градуса тепла и я никак не могла согреться целую дистанцию. Первые 10 километров пробежала чуть быстрее чем планировали — 33,13, потом было тяжеловато держать темп, но в итоге все удалось, планировали с тренером бежать с 1:11. Свою задачу я выполнила и финишный результат 1:10,33 это большой шаг вперед для меня и хорошее начало сезона”, — отметила победительница.
Как сообщал УНН, в декабре прошлого года Яремчук выиграла соревнования в Риме.