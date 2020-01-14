Представительница Украины победила на полумарафоне в Италии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116426 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114883 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129997 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106055 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108395 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108381 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131927 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130692 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Представительница Украины победила на полумарафоне в Италии

Представительница Украины победила на полумарафоне в Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. В итальянском городе Терни состоялся полумарафон "Terni Half Marathon" (21 км 97,5 м) при участии представительницы Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Жесткой атлетики Украины.

Участие в соревновании приняли более 600 участников, а победительницей стала львовянка София Яремчук. Кроме победы она также установила свой личный рекорд на этой дистанции — 1:10,33 часа.

“Было очень холодно, на старте было всего 3 градуса тепла и я никак не могла согреться целую дистанцию. Первые 10 километров пробежала чуть быстрее чем планировали — 33,13, потом было тяжеловато держать темп, но в итоге все удалось, планировали с тренером бежать с 1:11. Свою задачу я выполнила и финишный результат 1:10,33 это большой шаг вперед для меня и хорошее начало сезона”, — отметила победительница.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года Яремчук выиграла соревнования в Риме.

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