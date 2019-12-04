Українка тріумфувала на легкоатлетичних змаганнях у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Представниця української легкої атлетики Софія Яремчук перемогла на змаганнях Best Woman 10 km, які приймав Рим, інформує УНН з посиланням на пресслужбу ФЛАУ.
У дисципліні біг по шосе на дистанції 10 км Яремчук подолала за 32,45 хв. Переможцем чоловічого забігу став Жан Баптіст Сімукека з Руанди (30,20 хв).
"Я дуже щаслива вдруге виграти Best Woman 10 km і знову показати особистий рекорд 32:45. Хотіла бігти швидше , але ще треба працювати, робити більше швидкісної роботи. Була гарна траса, сприятлива погода. Все було спрямовано на перемогу і особистий рекорд", - відзначила Яремчук сайту відділення НОК України у Львівській області.
Нагадаємо, що на початку року Яремчук стала призеркою інших змагань у Римі.