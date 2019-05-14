Представники морської піхоти України та США обговорили двосторонню взаємодію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль під час візиту у США провів робочі зустрічі з керівництвом Корпусу морської піхоти, представниками розвідувального управління та командування морської піхоти США. Під час зустрічей сторони обговорили, зокрема, подальшу двосторонню взаємодію. Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у США, передає УНН.
“Українська делегація, яку очолює генерал-лейтенант Юрій Содоль, провела робочі зустрічі з командувачем корпусу морської піхоти (КМП) США генералом Робертом Неллером, заступниками командувача КМП з планування та операцій генерал-лейтенантом Брайаном Будроу та з інформації генерал-лейтенантом Лорі Рейнольдс, представниками розвідувального управління КМП та головним старшиною командування МП ЗС США”, — йдеться в повідомленні посольства.
За словами дипломатів, під час зазначених зустрічей сторони обговорили досвід щодо систем бойової підготовки корпусів морської піхоти України та США, систем підготовки сержантського корпусу та набору новобранців на військову службу, а також шляхи удосконалення вищезгаданих систем та подальшої двосторонньої взаємодії.
Крім того, відбулась зустріч посла України в США Валерія Чалого з генерал-лейтенантом Содолем, під час якої обговорено актуальну ситуацію в зоні дій Операції Об’єднаних сил на сході України, скоординовано дії та зусилля, які спрямовуються на покращення спроможностей морської піхоти ЗС України, зокрема у співпраці зі США.
В рамках візиту також заплановане відвідання українською делегацією навчально-тренувальних центрів підготовки особового складу та підрозділів морської піхоти США, а також рекрутингових центрів з набору молодого покоління для військової служби в підрозділах морської піхоти США.
Як повідомляв УНН, раніше заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос здійснив робочий візит у Вашингтоні, де обговорив реформування українського військово-промислового комплексу.