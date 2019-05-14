Представники морської піхоти України та США обговорили двосторонню взаємодію

КИЇВ. 14 травня. УНН. Командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль під час візиту у США провів робочі зустрічі з керівництвом Корпусу морської піхоти, представниками розвідувального управління та командування морської піхоти США. Під час зустрічей сторони обговорили, зокрема, подальшу двосторонню взаємодію. Про це йдеться в повідомленні на сайті посольства України у США, передає УНН.