Представители морской пехоты Украины и США обсудили двустороннее взаимодействие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль во время визита в США провел рабочие встречи с руководством Корпуса морской пехоты, представителями разведывательного управления и командування морской пехоты США. Во время встреч стороны обсудили, в частности, дальнейшее двустороннее взаимодействие. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Украины в США, передает УНН.
"Украинская делегация, которую возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль, провела рабочие встречи с командующим корпуса морской пехоты (КМП) США генералом Робертом Неллер, заместителями командующего КМП по планированию и операциям генерал-лейтенантом Брайаном Будроу и по информации генерал-лейтенантом Лори Рейнольдс, представителями разведывательного управления КМП и главным старшиной командование МП ВС США", - говорится в сообщении посольства.
По словам дипломатов, во время указанных встреч стороны обсудили опыт по системам боевой подготовки корпусов морской пехоты Украины и США, систем подготовки сержантского корпуса и набора новобранцев на военную службу, а также пути совершенствования вышеупомянутых систем и дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Кроме того, состоялась встреча посла Украины в США Валерия Чалого с генерал-лейтенантом Содолем, во время которой обсуждались актуальную ситуацию в зоне действий Операции Объединенных сил на востоке Украины, скоординированы действия и усилия, которые направляются на улучшение возможностей морской пехоты ВС Украины, в частности в сотрудничестве с США.
В рамках визита также запланировано посещение украинской делегацией учебно-тренировочных центров подготовки личного состава и подразделений морской пехоты США, а также рекрутинговых центров из набора молодого поколения к военной службе в подразделениях морской пехоты США.
Как сообщал УНН, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос с рабочим визитом в Вашингтоне, где обсудил реформирования украинского военно-промышленного комплекса.