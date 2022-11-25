Представники МАГАТЕ прибули на всі АЕС України

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"Нещодавно Україна закликала МАГАТЕ забезпечити підтримку та допомогу на місцях – на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також Чорнобильській АЕС, як це було із Запорізькою АЕС. Ця підтримка розпочалася. Ми маємо зробити все, щоб запобігти ядерному інциденту на всіх українських АЕС", – повідомив Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ нагадав, що експерти організації з вересня цього року перебувають на Запорізькій АЕС. Він переконаний, що вже видно прогрес у створенні зони фізичної та ядерної безпеки навколо цієї станції.

"Але у той час, коли світ сфокусований на небезпечній ситуації на Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції Європи, ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти країни", - наголосив Гроссі.

Додамо

Масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

У всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.