Представители МАГАТЭ прибыли на все АЭС Украины

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"Недавно Украина призвала МАГАТЭ обеспечить поддержку и помощь на местах – на Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также Чернобыльской АЭС, как это было с Запорожской АЭС. Эта поддержка началась. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить ядерный инцидент на всех украинских АЭС", – сообщил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ напомнил, что эксперты организации с сентября этого года находятся на Запорожской АЭС. Он уверен, что уже виден прогресс в создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг этой станции.

"Но в то время, когда мир сфокусирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, мы не должны забывать о других ядерных объектах страны", - подчеркнул Гросси.

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Массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.