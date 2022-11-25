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Представители МАГАТЭ прибыли на все АЭС Украины

Представители МАГАТЭ прибыли на все АЭС Украины

Киев • УНН

 • 1020995 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что представители организации прибыли на все АЭС Украины.

Видео с соответствующими заявлениями он выложил у себя в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Недавно Украина призвала МАГАТЭ обеспечить поддержку и помощь на местах – на Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также Чернобыльской АЭС, как это было с Запорожской АЭС. Эта поддержка началась. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить ядерный инцидент на всех украинских АЭС", – сообщил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ напомнил, что эксперты организации с сентября этого года находятся на Запорожской АЭС. Он уверен, что уже виден прогресс в создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг этой станции.

"Но в то время, когда мир сфокусирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, мы не должны забывать о других ядерных объектах страны", - подчеркнул Гросси.

Добавим

Массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.

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