Представник України закликав РЄ відреагувати на затримання у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликав організацію відреагувати на затримання у Криму, що мали місце 17 листопада. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
“Закликав Раду Європи відреагувати на останні незаконні затримання в Криму. ФСБ сіє зерна страху, а отримає жнива власної відповідальності”, — написав Д.Кулеба.
Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров 17 листопада повідомив, що в Бахчисарайському районі в селі Відрадне пройшов обшук в будинку Шеріфа Ганієва.
Нагадаємо, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.