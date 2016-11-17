Представитель Украины призвал СЕ отреагировать на задержание в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал организацию отреагировать на задержания в Крыму, что имели место 17 ноября. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
"Призвал Совет Европы отреагировать на последние незаконные задержания в Крыму. ФСБ сеет зерна страха, а получит жатву собственной ответственности ", - написал Д.Кулеба.
Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров 17 ноября сообщил, что в Бахчисарайском районе в селе Отрадное прошел обыск в доме Шерифа Ганиева.
Напомним, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украины.