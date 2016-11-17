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15 марта, 19:03 • 110412 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153043 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129250 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122387 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108083 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103145 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99388 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Представитель Украины призвал СЕ отреагировать на задержание в Крыму

Представитель Украины призвал СЕ отреагировать на задержание в Крыму

Киев • УНН

 • 7561 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал организацию отреагировать на задержания в Крыму, что имели место 17 ноября. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

"Призвал Совет Европы отреагировать на последние незаконные задержания в Крыму. ФСБ сеет зерна страха, а получит жатву собственной ответственности ", - написал Д.Кулеба.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров 17 ноября сообщил, что в Бахчисарайском районе в селе Отрадное прошел обыск в доме Шерифа Ганиева.

Напомним, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украины.

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