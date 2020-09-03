Представник України в ТКГ про заяви Фокіна: він не зорієнтувався у цих "каламутних водах"

"Почну з самого резонансного - відомих ідей Вітольда Павловича. Ми поспілкувалися сьогодні. Причому, він сам наполіг на цьому, щоб прояснити позиції і не було ніяких недомовок. Показав узгоджений ним текст свого інтерв'ю, який виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано. Зокрема, після слів про загальну амністію, виявилося, були ще слова "крім тих, у кого руки по лікоть у крові". Але ці слова, чомусь, пропали. Його ідея про "особливий статус" для всього Донбасу теж не зовсім те, про що всі подумали. Коли він почав її нам доводити, виявилося, що він розуміє під особливим статусом ті самі "вільні економічні зони", про які до цього говорив Кравчук. Причому, я впевнений, він не викручується, не лукавить", - написав Сергій Гармаш.

Він зазначив, що Вітольд Фокін щирий і дуже емоційно переживає все, що зараз пишуть йому і про нього.

"Думаю, це якраз той випадок, коли проблема не в ідеях, а в нерозумінні і маніпуляції декого людиною, яка щиро любить свою країну, але через довге перебування поза політикою, не зорієнтувалася у цих "каламутних водах". Діда просто підставили, і я маю на увазі не тільки проросійське видання. Бог їм суддя", - додав представник у ТКГ.

Нагадаємо, Фокін в інтерв'ю одному із видань заявив, що "і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

Також нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що "мінські угоди", а також пропоновані положення української делегації у ТКГ по ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу. Також глава ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції української делегації у ТКГ.