"Мінські угоди" не передбачають особливого статусу для всього Донбасу - ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. "Мінські угоди", а також пропоновані положення української делегації у ТКГ щодо ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає пресслужба ОПУ, інформує УНН.
Керівник Офісу Президента зауважив, що "мінські угоди" та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони".
"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", – наголосив Андрій Єрмак.
Як повідомлялося раніше в УНН, за словами голови ОПУ, окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції української делегації у ТКГ.
Нагадаємо, заступник керівника української делегації у ТКГ Вітольд Фокін в інтерв'ю одного з видань заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу".