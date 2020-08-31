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"Минские соглашения" не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - ОПУ

Киев • УНН

 • 16856 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. "Минские соглашения", а также предлагаемые положения украинской делегации в ТКГ по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Минские соглашения" не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - ОПУ

Руководитель Офиса Президента отметил, что "минские соглашения" и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах".

"Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал Президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины", - подчеркнул Андрей Ермак.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы ОПУ, отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ.

Напомним, заместитель руководителя украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

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