Представник штабу розповів про плани Трампа на перші дні президентства

“У перший день (після інавгурації — ред.) він (Дональд Трамп — ред.) підпише цілий ряд наказів”, включаючи ті, які “скасовують багато акти та заходи, вжиті цією адміністрацією (Барака Обами — ред.) за останні вісім років, які утруднювали як економічне зростання, так і процес створення нових робочих місць”, — заявив Ш.Спайсер.

Інавгурація Трампа пройде 20 січня у Вашингтоні в будівлі Капітолія, де засідає конгрес США. На церемонії будуть присутні від двох до трьох мільйонів чоловік.