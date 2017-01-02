Представник штабу розповів про плани Трампа на перші дні президентства

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп в перший же день після інавгурації збирається анулювати багато актів, прийнятих адміністрацією чинного президента США Барака Обами, заявив представник штабу майбутнього глави держави Шон Спайсер, передає УНН.

“У перший день (після інавгурації — ред.) він (Дональд Трамп — ред.) підпише цілий ряд наказів”, включаючи ті, які “скасовують багато акти та заходи, вжиті цією адміністрацією (Барака Обами — ред.) за останні вісім років, які утруднювали як економічне зростання, так і процес створення нових робочих місць”, — заявив Ш.Спайсер.

Інавгурація Трампа пройде 20 січня у Вашингтоні в будівлі Капітолія, де засідає конгрес США. На церемонії будуть присутні від двох до трьох мільйонів чоловік.

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