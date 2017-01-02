Представитель штаба рассказал о планах Трампа на первые дни президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп в первый же день после инаугурации собирается аннулировать много актов, принятых администрацией действующего президента США Барака Обамы, заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер, передает УНН.
"В первый день (после инаугурации - ред.) он (Дональд Трамп - ред.) подпишет целый ряд приказов", включая те, которые "отменяют много актов и мер, принятых этой администрацией (Барака Обамы - ред.) за последние восемь лет , которые затрудняли как экономический рост, так и процесс создания новых рабочих мест ", - заявил Ш.Спайсер.
Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне в здании Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.