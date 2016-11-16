Представник ДПСУ обговорив з послом Бельгії перспективи двостороннього співробітництва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк та посол Королівства Бельгія в Україні Люк Якобс обговорили перспективи двостороннього співробітництва. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.
Зокрема, В.Серватюк розповів, що обстановка на кордонах України залишається контрольованою, незважаючи на загрози, пов’язані з нелегальною міграцією, незаконним переміщенням товарів, особливо акцизної групи та інше. Крім того, прикордонним відомством виконано великий обсяг завдань у зв’язку з агресією Росії проти України. На сьогодні, не зважаючи на зусилля керівництва держави і світової спільноти щодо припинення вогню, ситуація на окремих напрямках в районі проведення АТО залишається напруженою.
У той же час він зазначив, що Держприкордонслужба продовжує реформуватися відповідно до затверджених Урядом концептуальних та програмних документів. Також прикордонне відомство виконало всі рекомендації ЄС у рамках візової лібералізації та запроваджує найкращі практики управління кордонами. Пункти пропуску облаштовуються системами біометричного контролю та підключаються до баз даних Інтерполу. Відомство продовжує боротьбу з корупційними проявами, зокрема, спільно з МОМ, офісом НАТО в Україні створено інтегровану систему запобігання корупції.
У свою чергу, Л.Якобс представив новопризначеного офіцера зв’язку з Федеральної поліції Королівства Бельгії, який в подальшому буде тісно співпрацювати з експертами вітчизняного прикордонного відомства.
Обговорюючи перспективи розвитку співпраці у сфері забезпечення прикордонної безпеки, сторони визнали їх надзвичайну важливість. Особливо обговорювалися подальші можливі кроки у співробітництві з протидії організованій транскордонній злочинності, тероризму, охороні територіального моря та економічної зони, перевірці документів та протидії незаконній міграції на шляхах авіаційного сполучення, підготовці персоналу.