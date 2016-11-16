Представитель ГПСУ обсудил с послом Бельгии перспективы двустороннего сотрудничества

В частности, В.Серватюк рассказал, что обстановка на границах Украины остается контролируемой, несмотря на угрозы, связанные с нелегальной миграцией, незаконным перемещением товаров, особенно акцизной группы и прочее. Кроме того, пограничным ведомством выполнен большой объем задач в связи с агрессией России против Украины. На сегодня, несмотря на усилия руководства государства и мирового сообщества о прекращении огня, ситуация на отдельных направлениях в районе проведения АТО остается напряженной.

В то же время он отметил, что Госпогранслужба продолжает реформироваться в соответствии с утвержденными Правительством концептуальными и программными документами. Также пограничное ведомство выполнило все рекомендации ЕС в рамках визовой либерализации и внедряет лучшие практики управления границами. Пункты пропуска оборудуются системами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола. Ведомство продолжает борьбу с коррупционными проявлениями, в частности, совместно с МОМ, офисом НАТО в Украине создана интегрированная система предотвращения коррупции.

В свою очередь, Л.Якобс представил офицера связи из Федеральной полиции Королевства Бельгии, который в дальнейшем будет тесно сотрудничать с экспертами отечественного пограничного ведомства.

Обсуждая перспективы развития сотрудничества в сфере обеспечения пограничной безопасности, стороны признали их чрезвычайную важность. Особенно обсуждались дальнейшие возможные шаги в сотрудничестве по противодействию организованной трансграничной преступности, терроризму, охране территориального моря и экономической зоны, проверке документов и противодействию незаконной миграции на путях авиационного сообщения, подготовке персонала.