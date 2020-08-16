Представник бойовиків здався ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представник так званої "народної міліції ЛНР" здався Збройним силам України, не витримавши знущань з російсько-окупаційних військах, і перейшов лінію розмежування. Про це повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим, передає УНН.
“Не витримавши знущань та свавілля в російсько — окупаційних військах, один з представників нарЯдної міліції лиНяРи вирішив здатися ЗС України та перейшов лінію розмежування”, — написав Нещадим.
Нагадаємо, Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали бойовика “ЛНР”, причетного до обстрілів українських позицій.
Не витримавши знущань та свавілля в російсько - окупаційних військах, один з представників нарЯдної міліції лиНяРи вирішив здатися ЗС України та перейшов лінію розмежування pic.twitter.com/v4b1qGc1dO— Сергей Нещадим (@nevedimka123) August 16, 2020