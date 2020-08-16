Представник бойовиків здався ЗСУ

“Не витримавши знущань та свавілля в російсько — окупаційних військах, один з представників нарЯдної міліції лиНяРи вирішив здатися ЗС України та перейшов лінію розмежування”, — написав Нещадим.

Нагадаємо, Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали бойовика “ЛНР”, причетного до обстрілів українських позицій.

Не витримавши знущань та свавілля в російсько - окупаційних військах, один з представників нарЯдної міліції лиНяРи вирішив здатися ЗС України та перейшов лінію розмежування pic.twitter.com/v4b1qGc1dO