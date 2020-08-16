Представитель боевиков сдался ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Представитель так называемой "народной милиции ЛНР” сдался Вооруженным силам Украины, не выдержав издевательств с российско-оккупационных войсках, и перешел линию разграничения. Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим, передает УНН.
"Не выдержав издевательств и произвола в российско-оккупационных войсках, один из представителей нарЯдной милиции лыНяРы решил сдаться ВС Украины и перешел линию разграничения", - написал Нещадим.
Напомним, Луганской сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика "ЛНР", причастного к обстрелов украинских позиций.