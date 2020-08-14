На Луганщині викрили бойовика, причетного до обстрілів українських позицій

"Контррозвідники Служби безпеки України у районі проведення операції Об’єднаних Сил виявили та затримали бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілах позицій українських військових підрозділів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої "Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" та "4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР".

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Краматорську прикордонники виявили та затримали члена незаконних збройних формувань, який в 2014 році проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої “ДНР”.