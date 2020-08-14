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На Луганщині викрили бойовика, причетного до обстрілів українських позицій

На Луганщині викрили бойовика, причетного до обстрілів українських позицій

Київ • УНН

 • 14696 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали бойовика "ЛНР", причетного до обстрілів українських позицій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки України у районі проведення операції Об’єднаних Сил виявили та затримали бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілах позицій українських військових підрозділів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої "Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону" та "4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР".

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Краматорську прикордонники виявили та затримали члена незаконних збройних формувань, який в 2014 році проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої “ДНР”.

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