В Луганской области разоблачили боевика, причастного к обстрелам украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика "ЛНР", причастного к обстрелам украинских позиций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных Сил обнаружили и задержали боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в обстрелах позиций украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что он оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции, будучи стрелком так называемой "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".
По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии.
Впоследствии боевик скрывался на подконтрольной украинской власти территории, где поселился недалеко от мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Краматорске пограничники обнаружили и задержали члена незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".