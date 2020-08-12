"Служив" на блокпосту "ДНР": затримано ще одного бойовика

“Учора після отримання і перевірки інформації, наданої співробітниками оперативних підрозділів ДПСУ зі складу Об’єднаних сил, прикордонники Краматорського загону затримали одного з таких наших співвітчизників 1988 року народження. В ході перевірки встановлено, що в 2014 році цей громадянин проходив службу в одному з підрозділів незаконних збройних формувань так званої ДНР. Виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на блокпосту, розташованому біля будівлі Краматорської міської ради, де на той час розташовувалося керівництво терористичних угруповань”, — повідомили прикордонники.

За інформацією пресслужби, за цим фактом до Краматорського відділу Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України “Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності”. Відомості внесено до ЄРДР. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Як повідомляв УНН, раніше на Харківщині викрили колишнього “бійця” батальйону “Оплот”.