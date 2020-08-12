"Служил" на блокпосту "ДНР": задержан еще один боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Краматорске пограничники обнаружили и задержали члена незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера после получения и проверки информации, предоставленной сотрудниками оперативных подразделений ГПСУ из состава ОС, пограничники Краматорского отряда задержали одного из таких наших соотечественников 1988 года рождения. В ходе проверки установлено, что в 2014 году этот гражданин проходил службу в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Выполнял задачи по осмотру транспортных средств и проверки документов на блокпосту, расположенном у здания Краматорского городского совета, где в то время располагалось руководство террористических группировок", - сообщили пограничники.
По информации пресс-службы, по этому факту в Краматорский отдел Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Как сообщал УНН, ранее в Харьковской области обнаружили бывшего "бойца" батальона "Оплот".