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На Харківщині викрили колишнього бойовика батальйону "Оплот"

На Харківщині викрили колишнього бойовика батальйону "Оплот"

Київ • УНН

 • 24607 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Харківщині викрили колишнього "бійця" батальйону "Оплот", який діяв на території Донецької області, який згодом переїхав у Харків та під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для проходження служби у лави прикордонного відомства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

"Військовослужбовця прикордонного відомства, який у минулому брав участь у НЗФ, викрили у Харківському прикордонному загоні співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з контррозвідниками УСБ України у Харківській області", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що у вересні 2014 року, військовослужбовець добровільно вступив та до лютого 2015 року перебував у складі НЗФ. Після проходження випробувального терміну (так званого курсу молодого бійця) був призначений до складу батальйону "Оплот", який діяв на території Донецької області. Залучався до служби у нарядах на території військового містечка. За виконання своїх обов’язків отримував грошове забезпечення.

Зазначається, що у січні 2015 року підрозділ, в якому проходив службу військовослужбовець, передислокувався в зону бойових дій. Побоюючись за власне життя, він звільнився з лав НЗФ та переїхав для проживання у місті Харків. Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації був направлений для подальшого проходження служби у лави прикордонного відомства.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації). Військовослужбовцю вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Луганській області виявили схованки з військовими засобами ураження учасників незаконних збройних формувань.

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