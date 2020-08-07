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На Луганщині викрили схрони бойовика, причетного до підриву мосту

Київ • УНН

 • 15196 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Луганській області виявили схованки з військовими засобами ураження учасників незаконних збройних формувань. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

"Так зі схрону, закладеному у лісосмузі неподалік селища Піски Новопсковського району, правоохоронці вилучили два автомати Калашникова і майже триста набоїв до нього. За оперативною інформацією, тайник облаштував один із бойовиків терористичних угруповань, який причетний до підриву мосту в селищі Підгорівка. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше СБУ виявила ще одну схованку цього учасника НЗФ. Звідти було вилучено реактивну протитанкову гранату РПГ-22, два автомати Калашникова, дві гранати РГ-42 і велику кількість набоїв різного калібру.

"Також оперативники спецслужби виявили поблизу Трьохізбенки схрон з протитанковою гранатою ПГ-18, 21 зарядом до пострілу АГ-9, два постріли до РПГ-7 та набої. Поряд із місцем тайника було виявлено осколково-фугасний танковий снаряд. Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу", – повідомили в СБУ.

Як повідомляв УНН, СБУ знешкодила в районі проведення ООС схрон із вибухівкою, облаштований бойовиками "МДБ ДНР".

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