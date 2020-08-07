В Луганской области разоблачили тайники боевика, причастного к подрыву моста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Луганской области обнаружили тайники с военными средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований (НФВ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Так из тайника, заложенного в лесополосе возле поселка Пески Новопсковского района, правоохранители изъяли два автомата Калашникова и почти триста патронов к нему. По оперативной информации, тайник устроил один из боевиков террористических группировок, который причастен к подрыву моста в поселке Подгоровка. Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее СБУ выявила еще один тайник этого участника НВФ. Оттуда изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, две гранаты РГ-42 и большое количество патронов различного калибра.
"Также оперативники спецслужбы обнаружили вблизи Трехизбенки тайник с противотанковой гранатой ПГ-18, 21 зарядом к выстрелу АГ-9, два выстрела к РПГ-7 и патроны. Рядом с местом тайника был обнаружен осколочно-фугасный танковый снаряд. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу", - сообщили в СБУ.
Как сообщал УНН, СБУ обезвредила в районе проведения ООС тайник со взрывчаткой, оборудованный боевиками "МГБ ДНР".