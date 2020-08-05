СБУ знешкодила в районі проведення ООС схрон із вибухівкою, облаштований бойовиками "МДБ ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Контррозвідка СБУ знешкодила в районі проведення ООС схрон із вибухівкою, облаштований так званим “МДБ ДНР”, пише УНН з посиланням на сайт СБ України.
Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого “МДБ ДНР” планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.
“Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник „силового блоку“ терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах. У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45”, — вказано у повідомленні.
Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу. Тривають слідчі дії, встановлюються джерела походження зброї і вибухівки та обставини підготовки до підривної діяльності.
Додамо, СБУ затримала кулеметника “ДНР”, який брав участь у боях в районі Донецького аеропорту.