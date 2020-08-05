СБУ обезвредила в районе проведения ООС схрон со взрывчаткой, устроенный боевиками "МГБ ДНР"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82298 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101748 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126443 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107212 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127176 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101190 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102020 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104041 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ обезвредила в районе проведения ООС схрон со взрывчаткой, устроенный боевиками "МГБ ДНР"

СБУ обезвредила в районе проведения ООС схрон со взрывчаткой, устроенный боевиками "МГБ ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Контрразведка СБУ обезвредила в районе проведения ООС схрон со взрывчаткой, оснащен так называемым “МГБ ДНР”, пишет УНН со ссылкой на сайт СБ Украины.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого “МГБ ДНР” планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

“Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель „силового блока“ террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах. В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручные противотанковые гранатометы, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонаторы, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45”, — указано в сообщении.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Продолжаются следственные действия, устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки и обстоятельства подготовки к подрывной деятельности.

Добавим, СБУ задержала пулеметчика “ДНР”, который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта.

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