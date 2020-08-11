В Харьковской области разоблачили бывшего боевика батальона "Оплот"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Харьковской области разоблачили бывшего "бойца" батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области, который впоследствии переехал в Харьков и во время одной из волн мобилизации был направлен для прохождения службы в ряды пограничного ведомства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Военнослужащего пограничного ведомства, который в прошлом участвовал в НВФ, уличили в Харьковском пограничном отряде сотрудники подразделения обеспечения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с контрразведчиками УСБ Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Установлено, что в сентябре 2014 года, военнослужащий добровольно вступил и в феврале 2015 года находился в составе НВФ. После прохождения испытательного срока (так называемого курса молодого бойца) был назначен в состав батальона "Оплот", который действовал на территории Донецкой области. Привлекался к службе в нарядах на территории военного городка. При выполнении своих обязанностей получал денежное довольствие.
Отмечается, что в января 2015 года подразделение, в котором проходил службу военнослужащий, передислоцировалось в зону боевых действий. Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в город Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства.
Данный факт внесен в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Военнослужащему вручено извещение о подозрении в совершении уголовного преступления. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в Луганской области обнаружили тайники с военными средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований.