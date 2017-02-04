Представник адміністрації Д.Трампа підтвердив позицію збереження санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Представник Білого дому Шон Спайсер підтвердив позицію адміністрації президента Д.Трампа щодо збереження санкцій проти Росії, пов’язаних з окупацією Криму, про це заявила напередодні новий постпред США при ООН Ніккі Хейлі, передає УНН.
З відповідною заявою Ш.Спайсер виступив під час брифінгу в Білому домі.
“Що стосується санкцій, я думаю, посол Н.Хейлі дуже чітко заявила про наше занепокоєння щодо російської окупації Криму. Я думаю, вона говорила дуже переконливо і чітко про це,” — заявив Ш.Спайсер.
Таким чином, він відповів на питання журналістів про те, чи збирається адміністрація США зберегти санкції проти Росії або навіть розширити їх.
Нагадаємо, у четвер постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН підтвердила, що США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова.