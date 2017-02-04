Представитель администрации Д.Трампа подтвердил позицию сохранения санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Представитель Белого дома Шон Спайсер подтвердил позицию администрации президента Д.Трампа по сохранению санкций против России, связанных с оккупацией Крыма, об этом заявила накануне новый постпред США при ООН Никки Хейли, передает УНН.
С соответствующим заявлением Ш.Спайсер выступил во время брифинга в Белом доме.
"Что касается санкций, я думаю, посол Н.Хейли очень четко заявила о нашем беспокойстве относительно российской оккупации Крыма. Я думаю, она говорила очень убедительно и четко об этом ", - заявил Ш.Спайсер.
Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли администрация США сохранить санкции против России или даже расширить их.
Напомним, в четверг постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН подтвердила, что США сохранят действие санкций в отношении России за аннексию Крыма до прекращения оккупации полуострова.