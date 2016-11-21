Праймеріз французьких консерваторів позбавляють Н.Саркозі надій на президентство
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У другому турі боротьби за звання єдиного кандидата від правих і центристів змагатимуться екс-прем'єр-міністри Франції Ален Жюппе та Франсуа Фійон. Це випливає після оброблення даних із 30 відсотків виборчих дільниць на попередніх внутрішніх виборах, так званих праймеріз, французьких консерваторів, що відбулися в неділю, 20 листопада. Ф.Фійон на даний момент набирає 43% голосів, А.Жюппе - 26%, тоді як екс-президент Ніколя Саркозі - 24,4% відсотка, передає УНН з посиланням на AFP.
Другий тур праймеріз відбудеться, якщо жоден з кандидатів не отримає 50 відсотків голосів, попередньо він запланований на 27 листопада. 61-річний Н.Саркозі робив ставку на антимігрантську риторику, розраховуючи на голоси з боку прихильників Марін Ле Пен та “Національного фронту”.
71-річний А.Жюппе виступав із поміркованих позицій та називав ісламофобську риторику “істерією”.
62-річний Ф.Фійон, прем’єр за президента Н.Саркозі, обіцяв дерегуляцію і вирішення проблем зайнятості.
Перший тур президентських виборів у Франції запланований на квітень 2017 року. Чинний президент Франсуа Олланд може балотуватися, проте його рейтинг є дуже низьким.
Як повідомляв УНН, у Франції правоцентристська опозиція на чолі з партією "Республіканці" приступила до обрання кандидата, який представлятиме цю політичну силу на президентських виборах 2017 року.