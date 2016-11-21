Праймериз французских консерваторов лишают Н.Саркози надежд на президентство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во втором туре борьбы за звание единого кандидата от правых и центристов соревноваться экс-премьер-министра Франции Ален Жюппе и Франсуа Фийон. Это следует после обработки данных с 30 процентов избирательных участков на предварительных внутренних выборах, так называемых праймериз, французских консерваторов, состоявшихся в воскресенье, 20 ноября. Ф. Фийон на данный момент набирает 43% голосов, А.Жюппе - 26%, тогда как экс-президент Николя Саркози - 24,4% процента, передает УНН со ссылкой на AFP.
Второй тур праймериз состоится, если ни один из кандидатов не получит 50 процентов голосов, предварительно он запланирован на 27 ноября. 61-летний Саркози делал ставку на антимигрантские риторику, рассчитывая на голоса со стороны сторонников Марин Ле Пен и "Национального фронта".
71-летний А.Жюппе выступал с умеренных позиций и называл исламофобскую риторику "истерией".
62-летний Ф. Фийон, премьер при президенте Саркози обещал дерегуляции и решение проблем занятости.
Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2017 года. Действующий президент Франсуа Олланд может баллотироваться, однако его рейтинг является очень низким.
Как сообщал УНН, во Франции правоцентристская оппозиция во главе с партией "Республиканцы" приступила к избранию кандидата, который будет представлять эту политическую силу на президентских выборах 2017 года.