Правозахисники заявили про загибель в Алеппо 38 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Внаслідок атаки повстанців на позиції урядових військ на заході Алеппо загинули 38 мирних жителів. Про це повідомляє Сирійська наглядова раді з прав людини, яка базується в Лондоні, передає УНН з посиланням на DW.
Так, внаслідок атак повстанців з 29 до 30 жовтня загинули щонайменше 38 мирних жителів, зокрема 14 дітей і п'ять жінок. Ще близько 250 людей отримали поранення.
Як наголосили правозахисники, кількість жертв може ще зрости.