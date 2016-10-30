Правозащитники заявили о гибели в Алеппо 38 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В результате атаки повстанцев на позиции правительственных войск на западе Алеппо погибли 38 мирных жителей. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека, который базируется в Лондоне, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, в результате атак повстанцев с 29 по 30 октября погибли по меньшей мере 38 мирных жителей, в том числе 14 детей и пять женщин. Еще около 250 человек получили ранения.
Как отметили правозащитники, количество жертв может еще возрасти.