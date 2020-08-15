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Правозахисники розповіли про проблеми під час перетину КПВВ на Донбасі

Правозахисники розповіли про проблеми під час перетину КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через карантин та пандемію COVID-19 тисячі людей зіткнулися з труднощами під час перетину лінії розмежування на Донбасі. Про це йдеться у звіті “Перетин лінії розмежування через КПВВ” за липень, опублікованому БФ “Право на захист”, передає УНН.

За даними правозахисників, загальна кількість людей, які перетнули лінію розмежування в липні у Луганській області через КПВВ “Станиця Луганська”, становила 12 560 осіб у напрямку підконтрольній Україні території (ПУТ) та 10 274 — у напрямку непідконтрольній Україні території (НПУТ). Зазначається, що станом на кінець липня три з чотирьох КПВВ у Донецькій області залишалися закритими.

“КПВВ „Новотроїцьке“ відновлює роботу у деяких випадках: у липні за заздалегідь погодженими списками осіб, яким дозволений перетин, було сім так званих „коридорів“. Загальна кількість людей, які здійснили перетин лінії розмежування в Донецькій області, становила 1 194 осіб у напрямку ПУТ та 1 017 у напрямку НПУТ”, — йдеться у звіті.

Правозахисники нагадали, що для того щоб отримати дозвіл на в’їзд або виїзд до непідконтрольної України території Донецької області, людям потрібно потрапити в певний список зі складною процедурою подання документів.

“Крім того, за словами людей, яким вдалося здійснити перетин з боку НПУТ до ПУТ, вони були зобов’язані підписати документ на КПВВ (НПУТ) про неповернення на НПУТ до закінчення там карантину”, — зазначається у звіті.

Водночас, перетин КПВВ “Станиця Луганська” не такий складний, зазначають правозахисники: “Протягом липня де-факто влада НПУТ Луганської області дозволяла в’їзд за наявності прописки НПУТ в Луганській області. Ті люди, які не мають підтвердження прописки, потребують або дозволу на в’їзд від де-факто влади, або будь-якого документу на підтвердження їхнього постійного місця проживання на НПУТ в Луганській області. Так, з 23 липня щодня майже 10 осіб залишалися на ніч під навісом в нейтральній зоні: де-факто влада не дозволила їм повернутися додому на НПУТ через те, що вони не мали підтвердження своєї прописки. Пізніше деяким з них вдалося надати платіжні квитанції з ЖЕКу, які підтверджували їхнє місце проживання на НПУТ”.

Як повідомляв УНН, за даними Держприкордонслужби України, у липні лінію розмежування на Донбасі перетнули близько 2 млн осіб, що вдвічі більше ніж у червні.

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