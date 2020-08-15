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Правозащитники рассказали о проблемах при пересечении КПВВ на Донбассе

Правозащитники рассказали о проблемах при пересечении КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 23948 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Из-за карантина и пандемии COVID-19 тысячи человек столкнулись с трудностями при пересечении линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в отчете “Пересечение линии разграничения через КПВВ” за июль, опубликованном БФ “Право на защиту”, передает УНН.

По данным правозащитников, общее количество людей, которые пересекли линию разграничения в июле в Луганской области через КПВВ “Станица Луганская”, составило 12 560 человек в направлении подконтрольной Украины территории (ПУТ) и 10 274 — в направлении неподконтрольной Украины территории (НПУТ). Отмечается, что по состоянию на конец июля три из четырех КПВВ в Донецкой области оставались закрытыми.

“КПВВ „Новотроицкое“ возобновляет работу в некоторых случаях: в июле по заранее согласованным спискам лиц, которым разрешено пересечение, было 7 так называемых „коридоров“. Общее количество людей, которые совершили пересечение линии разграничения в Донецкой области, составило 1194 человек по направлению ПУТ и 1017 в направлении НПУТ”, — говорится в отчете.

Правозащитники напомнили, что для того, чтобы получить разрешение на въезд или выезд с неподконтрольной Украине территории Донецкой области, людям нужно попасть в определенный список со сложной процедурой подачи документов.

“Кроме того, по словам людей, которым удалось осуществить пересечение со стороны НПУТ на ПУТ, они были обязаны подписать документ на КПВВ (НПУТ) о невозвращении на НПУТ до окончания там карантина”, — отмечается в отчете.

В то же время, пересечение КПВВ “Станица Луганская” не такое сложное, отмечают правозащитники: “В июле де-факто власти НПУТ Луганской области позволяли въезд при наличии прописки на НПУТ Луганской области. Те люди, которые не имеют подтверждения прописки, нуждаются или в разрешении на въезд от де-факто власти или любом документе, подтверждающем их постоянное место жительства на НПУТ в Луганской области. Так, с 23 июля ежедневно почти 10 человек оставались на ночь под навесом в нейтральной зоне: де-факто власти не разрешили им вернуться домой на НПУТ за того, что они не имели подтверждения своей прописки. Позже некоторым из них удалось предоставить платежные квитанции из ЖЭКа, подтверждающие их место жительства на НПУТ”.

Как сообщал УНН, по данным Госпогранслужбы Украины, в июле линию разграничения в Донбассе пересекли около 2 млн человек, что вдвое больше чем в июне.

Украинские Национальные Новости

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