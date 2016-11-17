Правопорядок у Києві забезпечують 1,4 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в урядовому кварталі в Києві заплановані масові заходи, охорону громадського порядку забезпечують 1400 правоохоронців. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Посилені наряди поліції нестимуть службу не лише у місцях проведення заходів, але й на прилеглих територіях, станціях київського метрополітену, зупинках громадського транспорту тощо.
Керівництво столичної поліції закликає громадян поводитися цивілізовано, толерантно ставитися одне до одного, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам поліції у виконанні їх функцій щодо забезпечення публічної безпеки та порядку.