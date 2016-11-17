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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20903 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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2 квітня, 10:44 • 199551 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 190650 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196863 перегляди

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Правопорядок у Києві забезпечують 1,4 тис. правоохоронців

Правопорядок у Києві забезпечують 1,4 тис. правоохоронців

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в урядовому кварталі в Києві заплановані масові заходи, охорону громадського порядку забезпечують 1400 правоохоронців. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

Посилені наряди поліції нестимуть службу не лише у місцях проведення заходів, але й на прилеглих територіях, станціях київського метрополітену, зупинках громадського транспорту тощо.

Керівництво столичної поліції закликає громадян поводитися цивілізовано, толерантно ставитися одне до одного, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам поліції у виконанні їх функцій щодо забезпечення публічної безпеки та порядку.

Українські Національні Новини

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