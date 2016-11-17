Правопорядок в Киеве обеспечивают 1,4 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в правительственном квартале в Киеве запланированы массовые мероприятия, охрану общественного порядка обеспечивают 1400 правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Усиленные наряды полиции будут нести службу не только в местах проведения мероприятий, но и на прилегающих территориях, станциях киевского метрополитена, остановках общественного транспорта.
Руководство столичной полиции призывает граждан вести себя цивилизованно, толерантно относиться друг к другу, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по обеспечению общественной безопасности и порядка.