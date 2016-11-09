Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві перехожого у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного у вбивстві перехожого у Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що у жовтні 2016 року під час раптової сварки біля житлового будинку у Дніпрі місцевий мешканець наніс незнайомому 49-річному чоловікові не менше чотирьох ударів руками по голові. Через декілька днів від отриманих травм потерпілий помер.
Щодо 25-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.