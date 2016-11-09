Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве прохожего в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого в убийстве прохожего в Днепре. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в октябре 2016 года во время внезапной ссоры возле жилого дома в Днепре местный житель нанес незнакомому 49-летнему мужчине не менее четырех ударов руками по голове. Через несколько дней от полученных травм пострадавший скончался.
В отношении 25-летнего мужчины открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.