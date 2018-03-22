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Правоохоронці викрили велику мережу антиукраїнських центрів - Луценко

Правоохоронці викрили велику мережу антиукраїнських центрів - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. За останні місяці Служба безпеки України разом з Генеральною прокуратурою та іншими спецпідрозділами правоохоронних органів викрили велику мережу антиукраїнських центрів. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"За останні місяці СБУ разом з ГПУ та іншими спецпідрозділами правоохоронних органів викрили велику мережу антиукраїнських центрів – в Херсоні, у Львові, в Харкові, під Києвом. Всі вони отримують кошти за свою антиукраїнську діяльність, за голосування на сесіях облрад про імпічмент, що розхитує взагалі довіру до інституції Президента, а не до конкретної особи… Для того, щоб Україна не вірила нікому, і вибори взагалі не розглядали як можливий демократичний шлях змін країни", - повідомив Ю.Луценко.

Нагадаємо, СБУ викрила у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів.

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