Правоохранители разоблачили крупную сеть антиукраинских центров - Луценко

"За последние месяцы СБУ вместе с ГПУ и другими спецподразделениями правоохранительных органов разоблачили крупную сеть антиукраинских центров - в Херсоне, во Львове, в Харькове, под Киевом. Все они получают деньги за свою антиукраинскую деятельность, за голосование на сессиях облсоветов об импичменте, что расшатывает вообще доверие к институту Президента, а не к конкретному лицу... Для того, чтобы Украина не верила никому, и выборы вообще не рассматривали как возможный демократический путь изменений страны", - сообщил Ю.Луценко.

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов.