Правоохранители разоблачили крупную сеть антиукраинских центров - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За последние месяцы Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой и другими спецподразделениями правоохранительных органов разоблачили крупную сеть антиукраинских центров. Об этом во время заседания парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"За последние месяцы СБУ вместе с ГПУ и другими спецподразделениями правоохранительных органов разоблачили крупную сеть антиукраинских центров - в Херсоне, во Львове, в Харькове, под Киевом. Все они получают деньги за свою антиукраинскую деятельность, за голосование на сессиях облсоветов об импичменте, что расшатывает вообще доверие к институту Президента, а не к конкретному лицу... Для того, чтобы Украина не верила никому, и выборы вообще не рассматривали как возможный демократический путь изменений страны", - сообщил Ю.Луценко.
Напомним, СБУ разоблачила в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов.