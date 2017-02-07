Правоохоронці викрили патологоанатомів, які вимагали гроші з родичів померлих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Групу лікарів-патологоанатомів, які вимагали гроші з родичів померлих, викрили правоохоронці в Маріуполі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Упродовж минулого року посадовці Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи стягували з близьких померлих кошти за надання обов’язкових та безкоштовних послуг свого закладу. Від оборудки здирники щомісячно отримували 300-500 тисяч гривень.
Оперативники спецслужби провели 16 санкціонованих обшуків за місцем роботи, у житлових приміщеннях зловмисників та в офісах комерційних підприємств, причетних до злочинної діяльності.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, майже 175 тисяч доларів США, 62 тисячі євро, понад 110 тисяч російських рублів, колекційні монети та вироби із золота, 15 печаток фіктивних підприємств і т.зв. “чорну бухгалтерію”.
Відкрито кримінальне провадження за ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, на Миколаївщини за систематичне вимагання хабарів судитимуть поліцейського.