Правоохранители разоблачили патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачили правоохранители в Мариуполе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы взимали из близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.
Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. "Черную бухгалтерию".
Открыто уголовное производство по ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, в Николаевской области за систематическое вымогательство взяток будут судить полицейского.