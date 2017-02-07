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Правоохранители разоблачили патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших

Киев • УНН

 • 9077 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Группу врачей-патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших, разоблачили правоохранители в Мариуполе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители разоблачили патологоанатомов, которые требовали деньги с родственников умерших

В течение прошлого года чиновники Донецкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы взимали из близких умерших средства за предоставление обязательных и бесплатных услуг своего заведения. От сделки вымогатели ежемесячно получали 300-500 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы провели 16 санкционированных обысков по месту работы, в жилых помещениях злоумышленников и в офисах коммерческих предприятий, причастных к преступной деятельности.

Во время следственных действий правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, почти 175 000 долларов США, 62 000 евро, более 110 000 российских рублей, коллекционные монеты и изделия из золота, 15 печатей фиктивных предприятий и т.н. "Черную бухгалтерию".

Открыто уголовное производство по ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, в Николаевской области за систематическое вымогательство взяток будут судить полицейского.

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