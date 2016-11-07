Правоохоронці розпочали розслідування за фактом торгівлі людьми на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Львівщині правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за фактом торгівлі людьми. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Встановлено, що житель області шляхом обману щодо умов праці відправляв на територію однієї з іноземних держав громадян, які в подальшому там потрапляли в трудове рабство.
Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ч. 2. ст.149 КК України, а саме торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена стосовно кількох осіб.
Для здійснення процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні створено групу прокурорів.