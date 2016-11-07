Правоохранители начали расследование по факту торговли людьми во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во Львовской области правоохранительными органами начато досудебное расследование по факту торговли людьми. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Установлено, что житель области путем обмана относительно условий труда отправлял на территорию одной из иностранных государств граждан, которые в дальнейшем там попадали в трудовое рабство.
Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч. 2. ст.149 УК Украины, а именно торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека, совершенное в отношении нескольких лиц.
Для осуществления процессуального руководства в указанном уголовном производстве создана группа прокуроров.