Правоохранители начали расследование по факту торговли людьми во Львовской области

Установлено, что житель области путем обмана относительно условий труда отправлял на территорию одной из иностранных государств граждан, которые в дальнейшем там попадали в трудовое рабство.

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч. 2. ст.149 УК Украины, а именно торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека, совершенное в отношении нескольких лиц.

Для осуществления процессуального руководства в указанном уголовном производстве создана группа прокуроров.