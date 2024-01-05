Правоохоронці провели додатковий огляд ракет, яким ворог атакував Харків 2 січня: встановлюють країну - виробника зброї
Київ • УНН
Правоохоронні органи з'ясовують походження ракет, використаних росією під час нападу на Харків 2 січня.
Правоохоронці встановлюють країну виробництва ракет, якими рф вдарила по Харкову 2 січня, повідомляє УНН із посилання на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Сьогодні прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет. Правоохоронці перевіряють версію щодо виробництва вказаних ракетних боєприпасів за межами рф.
Як зазначається, відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної, військової експертиз.
Огляд проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
Нагадаємо
2 січня збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. Дві людини загинуло, ще 62 — поранено.
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомляв, що росія застосувала проти України північнокорейські балістичні ракети. За його словами, запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.
У Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію про використання росією балістичних ракет з Північної Кореї.
Встановлених фактів використання ракет виробництва КНДР під час ударів по столиці України, наразі, немає – Рувін05.01.24, 12:42 • 31543 перегляди